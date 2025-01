Fahrer von explodiertem Tesla-Truck identifiziert

Kein Zusammenhang mit Anschlag in New Orleans

Die Bundespolizei FBI teilte erneut mit, man habe bisher keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Lkw-Anschlag vom Neujahrstag in New Orleans, bei dem 15 Menschen getötet wurden, und der Cybertruck-Explosion in Las Vegas am selben Tag feststellen können. Der Anschlag in Las Vegas wird als Terrorangriff eingestuft.