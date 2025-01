Fassungslosigkeit im Ländle nach „Zuckerl“-Aus

Es ist ja nicht so, dass es nichts zu tun gäbe: Die Wirtschaft lahmt, die Menschen leiden unter gestiegenen Preisen und hohen Mieten, die Staatsverschuldung ist nach den „Koste es, was es wolle“-Jahren erdrückend, die Bürokratie hat geradezu wahnhafte Züge angenommen. Dass es vor diesem Hintergrund immer noch keine handlungsfähige Bundesregierung gibt, sorgt in Vorarlberg für Kopfschütteln. Angesicht der großen Herausforderungen, vor denen die Wirtschaft steht, beurteilt Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf das Scheitern als „äußerst bedauerlich und verantwortungslos“.