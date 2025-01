Leben retten kann nur im Team funktionieren

Herzprobleme und Schlaganfälle an erster Stelle

Mehr als die Hälfte aller Einsätze (1303) wurde im Burgenland wegen internistischer und neurologischer Notfälle geflogen, darunter akute Herzerkrankungen oder Schlaganfälle. In 440 Fällen waren Unfälle, die sich bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld ereignet haben, die Ursache. Vergleichsweise wenige Einsätze verzeichnete die Crew wegen Verkehrsunfällen (103).