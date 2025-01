82. Golden Globes: Gala wartet mit Starpower auf

„The Bear“ mit fünf Siegchancen in den TV-Sparten

Die Globes werden in 27 Film- und TV-Sparten verliehen. Im Fernsehbereich führt die Erfolgsserie „The Bear: King of the Kitchen“ mit fünf Nominierungen, gefolgt von der Krimi-Comedy-Serie „Only Murders in the Building“ und der Serien-Literaturverfilmung „Shogun“ mit jeweils vier Gewinnchancen.