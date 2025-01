Japans Royals sind seit 2600 Jahren auf dem Thron

Keine Privilegien, dafür völliger Verzicht auf persönliche Freiheit

Denn anders als bei den Royals in Europa, erwartet kaiserliche Bräute in Japan keine Privilegien, sondern der völlige Verzicht auf persönliche Freiheit. Jetsetleben und Partys sind für das Paar auf dem Chrysanthementhron tabu, jeder Auftritt wird bis ins letzte Detail vom Hofamt choreografiert. Was es für eine moderne Frau bedeutet, ins japanische Kaiserhaus einzuheiraten, konnte man in unserer modernen Mediengesellschaft am Beispiel von Masako, der Ehefrau Kaiser Nahuritos, erfahren. Der ehemaligen Top-Diplomatin, die 1993 den damaligen Kronprinzen geheiratet hat, sah man deutlich an, wie sehr sie darunter litt, als moderne Frau in einem goldenen Käfig, mit einem strengen Hofamt im Nacken, zu leben.