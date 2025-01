Babyboomer: 1963 wurden die meisten Kinder geboren

In der Schule, in der Ausbildung, beim Studium machten die Babyboomer ebenfalls die Erfahrung, dass es von ihnen viele gibt. Man trat stets gegen viele an und konnte keine Individualförderung erwarten. Bei der Jobsuche erlebten sie, wie sie aus der großen Menge der gut Ausgebildeten ausgesiebt wurden. Das prägte. Herausgekommen ist eine außergewöhnlich wettbewerbsorientierte und leistungsstarke Generation.