Die Sucht unter der Lippe nimmt bei Teenagern zu

Unter 18 Jahren in OÖ verboten

Die „OÖ-Krone“ berichtete sogar bereits von Rettungseinsätzen in den Schulen, weil sich die jungen Schüler der Gefahren offenbar nicht bewusst sind. Dabei dürften Teenager gar nicht an die Nikotinbeutel gelangen: Sie sind in Oberösterreich seit Dezember 2023 für unter 18-Jährige verboten.