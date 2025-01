Wohin mit den Resten der Silvester-Knallerei

Feuerwerke unbegrenzt haltbar

Nicht abgeschossene Pyrotechnik muss ebenfalls im Restmüll landen. „Wichtig ist hierbei, dass die Feuerwerke vorher entschärft werden. Dazu einfach für mehrere Stunden in Wasser einweichen“, sagt Anderer. Grundsätzlich sind Feuerwerkskörper bei richtiger Lagerung aber unbegrenzt haltbar, weiß Ulf Busse, Branchensprecher des Pyrotechnikhandels in der Wirtschaftskammer OÖ. „Wichtig ist, dass sie absolut trocken gelagert werden“, so Busse.