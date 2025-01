Uneinsichtige Vermieterin muss 15.000 Euro zahlen

Wer eine Wohnung besitzt, kann diese nicht einfach so über Online-Plattformen wie Airbnb an Urlauber vermieten – es braucht dazu eine eigene touristische Bewilligung. Eine Salzburgerin pfeift offenbar auf diese Regeln: Seit 2021 bietet die Frau insgesamt sieben Wohnungen über die umstrittene Buchungsplattform an. 2023 wurde sie bereits zweimal erwischt und musste zahlen.