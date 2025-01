Mega-Investitionen, Sperren: Das planen ÖBB 2025

Die ersten Sperren starten am Karfreitag, 18. April: Betroffen sind die Bahnschleife in Bruck an der Mur, der Abschnitt von Werndorf bis Spielfeld sowie die Radkersburger Bahn (zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg). Die Instandhaltungsarbeiten sollen in allen drei Fällen am Sonntag, 27. April abgeschlossen sein.