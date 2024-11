Koralmtunnel ist fertig, jetzt starten Testfahrten

Letzte Meter für Jahrhundert-Projekt

33 Kilometer Länge, zwei Röhren, 70 Querschläge, in denen der Großteil der Technik verarbeitet ist: In weniger als zehn Minuten Fahrzeit werden etwa 180 Züge am Tag Tausende Passagiere und viele wichtige Güter auf der Strecke zwischen dem Lavanttal und Deutschlandsberg transportieren. „Ich bin seit fast 30 Jahren an der Bahn beteiligt“, sagt Schneider. In einem Jahr wird das Jahrhundert-Projekt fertig sein. Dann steigt man in Graz ein und 45 Minuten später in Klagenfurt wieder aus.