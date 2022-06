Baujuwel wird abgerissen - wegen 70 Zentimetern

Mehrkosten in Millionenhöhe nicht zu rechtfertigen

„Unter Anwendung neuer Normen rückt das Gleis 70 Zentimeter näher an das Gebäude heran. Dadurch werden Sicherheitsabstände zum Teil unterschritten, was eine Abtragung notwendig macht“, heißt es von Gewessler. „Alternativen durch Veränderung der Gleisplanung hätten nicht rechtfertigbare Mehrkosten in Millionenhöhe verursacht und Zugangsverschlechterungen bedeutet - und wurden daher nicht weiterverfolgt.“