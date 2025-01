Balkonbrand durch Feuerwerkskörper bei Salzburg

Verirrte Feuerwerkskörper dürften in der Silvesternacht den Balkon eines Mehrparteienhauses in Henndorf am Wallersee (Bezirk Salzburg-Umgebung) in Brand gesetzt haben. Laut Polizei geht eine 17-Jährige, die davor im Garten Pyrotechnik gezündet hatte, davon aus, das Feuer ausgelöst zu haben.