„2025 mit Zuversicht und Tatkraft gestalten“

Markus Wallner geht zudem auf die internationalen Herausforderungen ein, die das Jahr 2024 geprägt haben – darunter wirtschaftliche Einbrüche, ungelöste Migrationsfragen und anhaltende Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten. „Von diesen Entwicklungen sind auch wir betroffen.“ Dennoch zeigt er sich optimistisch, was die Zukunft des Landes angeht: „Unser Vorarlberg ist stark und widerstandsfähig. Das hat die Geschichte mehr als einmal gezeigt.“ Er verweist auf den Unternehmergeist, das handwerkliche Geschick und den Fleiß der Vorarlberger, die das Land in vielen Bereichen an die europäische Spitze gebracht haben.