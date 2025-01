Kulturjahr mit Höhenpunkten und viel Unsicherheit

Ganz am anderen Ende des musikalischen Spektrums feiert auch das „Metal on the Hill“-Festival seine Rückkehr auf den Grazer Schloßberg (30. August) – am gleichen Tag übrigens ist auch das „Nuke“-Festival nach einer langen Pause wieder in Graz zu erleben. Zudem darf sich Graz über Konzerte von Indie-Größen wie Fontaines D.C. (21. August), Goldie (8. März) und Cat Power (24. März) freuen. Und die heimischen Pop-Granden von Granada feiern am 12. September ihren zehnten Geburtstag mit einer Jubiläumsshow in Graz.