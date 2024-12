Positiv „unterkühlt“ | Berechtigte Forderungen

Berechtigte Forderungen. Was sieben unserer Kolumnisten für 2025 erwarten, das lesen Sie heute ebenso in der „Krone“ wie das, was sich Kinder aus ganz Österreich für das neue Jahr wünschen. Da hofft etwa der 12-jährige Dominik aus Erlauf in Niederösterreich, „dass endlich diese Kriege auf der Welt aufhören und wir Menschen wieder mehr miteinander reden“. Marie-Theres aus Eisenstadt (ebenfalls 12) wünscht sich, „dass die Menschen einfach weniger streiten und stattdessen wieder mehr zusammenhalten“. Sind das naive Kinderwünsche? Nein, es sind berechtigte Wünsche, ja Forderungen! Ebenso berechtigt wie die Forderung an unsere Politik, die endlich die Sorgen und Ängste der Österreicherinnen und Österreicher verstehen, ernst nehmen und mildern muss. Ob das gelingen kann? „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, heißt es etwas abgedroschen. Aber es stimmt.