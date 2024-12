Was hat Israel mit Gaza vor?

Heute ist der Gazastreifen praktisch in Nord und Süd zweigeteilt. Der Norden, der tief in israelisches Gebiet hineinragt, ist nur noch eine Mondlandschaft und so gut wie menschenleer. So soll es – sagt man in Israel – auch bleiben. Von dort aus flogen jahrelang die Raketen auf Israel und brachen am 7. Oktober 2023 Zivilisten zu ihren besonderen Gräueltaten in die Kibuzzim auf.