Alkoholisierte Schlittenfahrt: Über Hang gestürzt

In der Nacht auf Sonntag, gegen 22.30 Uhr, wollte ein 21-jähriger Deutscher aus Essen mit einem Schlitten auf der ausgewiesenen Rodelbahn von der Jausenstation Alpe Stalle in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen talwärts fahren. Noch im Nahbereich der Jausenstation fiel er von der Rodel und stürzte etwa 100 Meter über einen Abhang in freies Gelände.