Axt und Schlagring wegen Auto-Aufkleber geholt

Und das kam so: Am Samstag überholte ein 29-jähriger Kroate aus Traun den Wagen eines Landsmanns (31) aus Eggelsberg, der aber offenbar seine alte Heimat weniger liebt, als der Jüngere. Denn am Heck des Pkw des 31-Jährigen prangt ein Aufkleber, der zeigt, wie auf die Landkarte von Kroatien uriniert wird. Das brachte den 29-Jährigen in Rage und noch während der Fahrt begannen die Männer wild zu gestikulieren.