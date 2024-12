Was hinter den beliebten Silvester-Rezepten steckt

Blicken wir zurück ins vorige Jahrhundert – da gab’s noch keine Digitalisierung, wie heute! Rezepte und Bräuche – auch jene für Weihnachten und Silvester – wurden mündlich weitergegeben oder händisch aufgeschrieben. Gudrun Steinkellner weiß das genau – sie lebt am Rainsberg und sammelt seit Jahrzehnten alte, händisch verfasste Rezepte. „Die meisten stammen aus der Zeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts“, so die 65-jährige Lavanttalerin, deren Rezeptesammlung vom Jahr 1843 bis ins Jahr 1930 reicht. Mehr als 1200 dieser alten Gerichte hat sie bereits ausprobiert und in ihren vier Kochbüchern gesammelt.