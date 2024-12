Good Vibes, vermittelt von den „Voices“

Das traditionelle Konzert zum Jahreswechsel war somit Peböcks erstes komplettes Konzert, und er meisterte es souverän. Überhaupt ist es schlichtweg atemberaubend, was diese jungen Leute – etwa hundert Damen und Herren füllten am Freitagabend das Podium der Kulturbühne AmBach – leisten. Quer durch alle musikalischen Stilrichtungen, in den verschiedensten Sprachen – einschließlich Kirchenslawisch, Estnisch und Afrikaans – singen sie. Und alles auswendig, dazu immer wieder auch mit choreografischen Showelementen. Fad wird im Publikum, in dem vom Schulkind bis zur Oma jede Altersgruppe vertreten ist, garantiert niemandem. Jeder kommt auf seine Rechnung, seien es Liebhaber von religiösen Gesängen, ob Rachmaninow, Gesualdo oder Afrikanisch, oder seien es Freunde besinnlicher Naturbetrachtungen, etwa des „Morgenrot“ (Robert Pracht) oder des „Abend“ (estnisch „Öhtul“, von Pärt Uusberg).