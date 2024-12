Aus Versehen: Trump postet private Frage an Musk

Trump verweist offenbar auf Musks Sohn

Musks Name wird in dem Posting zwar nicht erwähnt, aber Trump erklärt in dem Post: „Wir vermissen dich und X!“ X ist nicht nur der Name von Musks Kurznachrichtendienst, der zuvor Twitter hieß, sondern auch der Kosename seines Sohnes X Æ A-XII, eines von drei Kindern, die er mit der Musikerin Grimes hat. Am Schluss verspricht Trump noch: „Silvester wird FANTASTISCH!“