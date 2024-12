Fußgängerin (22) übersah Auto und wurde erfasst

In Klagenfurt auf der St. Veiter Straße fuhr eine Frau (49) aus dem Bezirk St. Veit an der Glan Freitagnachmittag in Richtung Stadtzentrum. „Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte eine 22-jährige Fußgängerin aus Klagenfurt die Fahrbahn zu überqueren, da sie noch schnell ihren Bus erreichen wollte, der an der gegenüberliegenden Bushaltestelle stehen blieb“, berichten die Beamten.