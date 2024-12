Der Wandel der Zeit in Wien in Bildern eingefangen

Ein Haus mitten auf dem Graben?

Im 19. Jahrhundert wurde der Graben grundlegend umgestaltet: Zahlreiche Gebäude mussten weichen, damit eine durchgehende Verbindung vom Graben zum Stephans- bzw. Stock-im-Eisen-Platz geschaffen wurde. Das bis 1866 existierende sogenannte Elefantenhaus bildete zuvor den östlichen Abschluss des Grabens. Der Name des Hauses bezieht sich auf ein an der seitlichen Hausfassade angebrachtes Relief, das an den ersten in Wien zu sehenden Elefanten Beppo erinnerte. Erzherzog Maximilian II. führte das Tier mit, als er 1552 von Spanien kommend in Wien einzog und erregte damit natürlich große Aufmerksamkeit.