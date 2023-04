Wiederauferstehung eines Wiener Architekturjuwels

Auch wenn Frank mit kleinen Häusern und kommunalen Wohnbauten unter Beweis stellte, dass er sein Konzept auch abseits großzügiger Villen umsetzen kann - und damit Architekten bis heute als Messlatte dient: Nirgendwo sonst gelang Frank die Umsetzung seines Konzepts so in Perfektion wie in der „Villa Beer“: Ein Spaziergang durch das Haus ist ein einzigartiges Erlebnis und zugleich eine Lektion, was - gute - Architektur kann.