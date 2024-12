Naturhistorisches Museum legt eigene Wurzeln frei

Wandelbarer Saal

Dafür gibt es um Gesamtkosten von 1,4 Millionen Euro, zum Großteil vom Kulturministerium finanziert, ein ausgeklügeltes Multimediakonzept. Licht, Tonanlage und Projektionstechnik sind in ein paar schlanken Säulen und zwei Wandverbauten versteckt, die frei in den Saal gestellt wurden, diesmal ohne Eingriffe in die historische Bausubstanz. Der Vorteil des neuen Konzepts ist auch die Flexibilität: So kann der Saal an einem Tag zum Kino, am nächsten zum Konferenzraum und dann wieder zum Schauplatz festlicher Gala-Diners werden. Er kann für bis zu 180 Personen mit Sesselreihen bestückt und auch gemietet werden.