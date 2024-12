Pläne der Koalitionsverhandler sind „kurzsichtig“

„Stabile Demokratie gegen autoritäre Fantasien“

Generell sei nach der ersten Euphorie nun eine grundlegende Auseinandersetzung im Gange, in der es um Fragen wie „fossile Vergangenheit oder erneuerbare Zukunft“, aber auch „stabile Demokratie gegen autoritäre Fantasien“ gehe: „Da bin ich überzeugt davon, dass die Grünen die richtigen Antworten haben“, so die 47-Jährige im Interview mit der APA. Der von „konservativen bis rechtsextremen Kreisen“ betriebene Backlash bereite ihr Sorgen, betrachte man etwa die Debatte um die Elektromobilität. Zaudern und Zögern bringe den gesamten europäischen Wirtschaftsstandort in Gefahr, warnte sie: „Sonst haben wir früher oder später einen Nokia-Moment für die europäische Autoindustrie, und den wird sich niemand wünschen.“