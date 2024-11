Für wen Werner Kogler wohl Platz machen wird

Das überrascht, denn Maurer wurde immer wieder als mögliche künftige Parteichefin genannt. Auf Anfrage der „Krone“ bestreitet sie das. Sie habe diesen Job nie angestrebt. „Mein Platz war und ist immer der Klub.“ Das sei auch so mit Kogler besprochen, so Maurer. Eine Rolle könnten freilich Maurers niedrige Beliebtheitswerte in der Partei und im Klub spielen.