Grünes Zwischenspiel vorbei?

Mölzer, verwundert: „Also das klingt jetzt aber nicht sehr positiv.“ Glawischnig, zugestehend: „Es ist kritisch. Ja, natürlich hat er da Fehler gemacht. So lange an Lena Schilling festzuhalten.“ Mölzer, Richtung Schilling argumentierend: „Wenn man da angibt mit Liebschaften, die man hat und so weiter. Das ist alles menschlich verständlich, aber es ist irgendwie politisch ungut. Und es ist blöd herübergekommen.“ Glawischnig, weiter zuspitzend: „Ja, und es ist auch ein bisschen unsympathisch. Und es hat den Abgang und sozusagen diese schwierige Phase der Grünen so richtig eingeleitet.“ Nun seien die Grünen aus vielen Positionen herausgefallen und hätten nur noch wenig Gestaltungsspielraum. Mölzer: „Man könnte sagen, das grüne Zwischenspiel ist in Österreich vorbei.“