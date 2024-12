Steinplatten aus Stoob für Römerstadt Carnuntum

Viel Know-how und der Trick mit den Sägespänen

Für die Umsetzung hat sich Ringhofer einen speziellen Ton bestellt. Dennoch war es nicht ganz so einfach wie erhofft. Nachdem er sich eine robuste Form in der richtigen Größe aus Holz gebaut hat, tauchte schon das nächste Problem auf. „Ton trocknet von außen nach innen. Die Schwierigkeit dabei: Ist er außen trocken, kann die Feuchtigkeit von innen nicht mehr heraus. Die Platten reißen“, erklärt der Profi. Also ging es in die Experimentierphase. „Erst als ich Sägespäne zum Ton gemischt habe, hat es funktioniert“, so der Keramiker. Die Platten können jetzt durchtrocknen, was ungefähr drei bis vier Wochen dauert. Dann werden sie bei 980 Grad gebrannt. Eine Platte hat zwischen 68 und 70 Kilo. Ende Jänner werden 50 Stück geliefert, der Rest dann bis Ende des Jahres 2025.