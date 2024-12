Ein Plädoyer für süffige Bierpreise

Krügerl um 4,40 € auf der Zunge zergehen lassen

So wie viele andere Gaststätten habe Grafl im Jänner den Preis für ein Krügerl Bier lediglich um 20 Cent auf 4,40 Euro erhöht. Beim Seidel sei um zehn Cent auf 3,30 Euro angehoben worden. „Sonst sind die Preise gleich geblieben. Wir haben Dorfwirtshäuser und kennen die meisten unserer Gäste persönlich. Ihre Geldbörse wollen wir nicht über Gebühr strapazieren“, betont der Wirt. „Bei negativen TV-Berichten werden wir leider alle in einen Topf geworfen.“ Das Herz eng mit der Gastronomie verbunden, zieht der Wirt seine Konsequenzen. Wenngleich ihm dieser Entschluss finanziell nicht weiterhilft, will er die nächste Preiserhöhung beim Gerstensaft im Weingasthof lange auf sich warten lassen. Grafl: „Anfang 2025 bleibt’s bei 4,40 Euro fürs Krügel, 3,30 fürs Seidel.“ Den Gästen wird’s wohl schmecken.