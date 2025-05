Eine Legende macht Geschichte unvergesslich

Verliebt in einen Kurort

Vor 60 Jahren fand Helmut Sillner seine Wahlheimat in Bad Tatzmannsdorf, als er mit Frau und Kind aus Wien übersiedelt ist. „Ich habe mich in den Kurort verliebt“, verrät er. Sein Arbeitsplatz blieb die Bundeshauptstadt, der leitende Sonderpädagoge pendelte jahrelang.