Weihnacht war gestern: Silvestermärkte öffnen

Marktamtsdirektor Andreas Kutheil garantiert: „Glücksbringer für das Jahr 2025 gibt es jedenfalls genug.“ Kein Wunder, denn ab Freitag gibt es an 183 Standln und fünf offiziellen Silvestermärkten quer durch die Stadt wieder Schweinderln, Rauchfangkehrer, Glücksklee und andere Talismane für das neue Jahr zu kaufen.

Der Amtsschimmel wiehert leise dazu: Jeder genehmigte Stand ist rechtlich gesehen Wiener Marktgebiet. In der Zeit bis zu Neujahr gibt es damit so viel „Märkte“ in Wien wie sonst nie.