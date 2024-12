Ein letztes Mal mit den Töchtern zum Christkind

Die Engel machten es möglich: Was wie eine Weihnachtsgeschichte klingt, hat sich in Steyr dank der Wunscherfüller des Vereins „Rollende Engel“ tatsächlich abgespielt. Die schwerkranke Frau Hermine durfte noch einmal einen weihnachtlichen Ausflug in Begleitung ihrer beiden Töchter erleben.