70 Jahre an der Orgel: Keine Mette ohne Moidi

Weihnachten als Gottesdienst-Marathon

Und so kam es, dass Maria über Jahrzehnte in der kleinen Pfarrkirche an der Orgel saß. Einst waren die Weihnachtstage dabei ein wahrer Marathon. „Um 6 Uhr gab es das Engelamt, am Nachmittag die Vesper und um 24 Uhr die Mette“, schildert die 83-Jährige.