Darum muss Beatrice nun doch mit Charles feiern!

Denn nach dem neuesten Skandal um seinen Bruder Andrew, der gute Verbindungen zu einem chinesischen Spion gehabt haben soll, sagte dieser die Reise nach Sandringham verschämt ab und will nun nur mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson in der Royal Lodge in Windsor die Weihnachtsfeiertage verbringen. Seine Tochter Eugenie feiert in diesem Jahr mit ihrem Mann und den Kindern bei ihren Schwiegereltern Weihnachten.