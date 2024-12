Nach Amokfahrt: „Wir fühlen uns hier sehr sicher“

Angst habe ich nach dem Terror-Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg keine. Ich bin aus Berlin, es erinnert mich an den Anschlag vor acht Jahren bei uns am Breitscheidplatz. Hier in Österreich fürchte ich mich nicht. Ich kann nur schwer nachvollziehen, wieso man so was macht. Hier erwarten wir das nicht! Und in Tirol erst recht nicht.

Holger (63) Tourist aus Berlin (D) Bild: Johanna Birbaumer