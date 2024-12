Wende im Prozess um gewalttätigen Serben

Wie sich im Prozess am Freitag herausstellte, hatte das angebliche Opfer, die Freundin des Angeklagten, bei der Polizei gelogen. So hatte sie behauptet, im Zuge eines Streits Ende September in ihrer Wohnung misshandelt worden zu sein. Von mehreren Faustschlägen war die Rede, auch soll der Drogensüchtige das Opfer aufs Bett gestoßen, sich anschließend auf dessen Brustkorb gesetzt, es gewürgt und geschlagen haben.