Nach Todesfahrt: Maßnahmen werden „intensiviert“

Weiterhin Terrorwarnstufe 4 in Österreich

Aus Wien hieß es, dass die österreichischen und die deutschen Behörden in engem Kontakt stehen, jedoch gibt es keinen Bezug oder Hinweise auf eine Bedrohung in Österreich im Zusammenhang mit der Todesfahrt in Deutschland. Trotzdem wurden die bereits seit Beginn der Adventzeit speziell in Wien herrschenden umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten noch einmal „auf hohem Niveau intensiviert“, sagte David Pawlik, Sprecher der Landespolizeidirektion Wien am Samstag. Er wies in diesem Kontext zudem darauf hin, dass in Österreich seit Oktober 2023 ohne Unterbrechung die Terrorwarnstufe 4 gelte. Anlass dafür war der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober.