Lisa Eder verpasst Stockerl bei Prevc-Sieg knapp

Lisa Eder hat am Samstag beim Weltcup-Skispringen der Frauen in Engelberg ihren dritten Saisonpodestplatz knapp verpasst. Die 23-jährige Salzburgerin landete bei 130 und 125 Metern und wurde 9,8 Zähler hinter der drittplatzierten Thea Minyan Bkjörseth (NOR) Vierte. Der Sieg ging überlegen an die Slowenin Nika Prevc nach 140 und 134,5 m, die 10,9 Punkte vor der Deutschen Katharina Schmid triumphierte.