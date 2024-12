ÖSV-Team in Ramsau wieder ohne Podestplatz

Nach dem Springen war ein ÖSV-Quartett mit Martin Fritz, Stefan und Thomas Rettenegger und Franz-Josef Rehrl hinter Leader Ryota Yamamoto (JPN) in die 10-km-Loipe gegangen. Johannes Lamparter startete als 16. nach dem Springen und wurde am Ende unmittelbar hinter Martin Fritz Neunter. Mit Rehrl auf Platz zehn schafften es vier Österreicher in die Top Ten, Thomas Rettenegger wurde Zwölfter, Lukas Greiderer 15. Halbzeitleader Yamamoto fiel auf Platz 20 zurück.