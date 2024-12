Leistbares Wohnen entsteht direkt in Seenähe

Einheiten sind barrierefrei

Für knapp sieben Millionen Euro entstehen mit Blick aufs Goldeck 16 barrierefreie Wohneinheiten zwischen circa 56 bis 102 Quadratmeter. „Wir haben schon 40 Prozent der Wohnungen verkauft. Vor Weihnachten haben wir eine eigene Aktion mit Goodies für Neukäufer.“ Mit einem Küchengutschein über 10.000 Euro, einem 10-Prozent-Rabatt bei einem Einrichtungshaus in Spittal und einem Wohlfühlwochende am Nassfeld will Living One jetzt noch Un- und Kurzentschlossene überzeugen.