Ermittlungen gegen Arzt: Auch zweiter Patient tot

Zwei tote Patienten und viele Fragezeichen. Wie die „Krone“ am Freitagabend zuerst berichtete, gibt es schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Mediziner am Klinikum Kirchdorf: Der Arzt soll zwei Patienten eine Überdosis an Medikamenten verabreicht haben. Nachdem zuerst nur von einem Todesopfer die Rede war, verstarb auch der zweite Patient am Freitagabend.