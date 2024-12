Patient tot! Ermittlungen gegen Spitalsarzt laufen

Schlimmer Verdacht gegen einen Mediziner am Klinikum Kirchdorf an der Krems (OÖ): Ein Anästhesist soll für den Tod eines Patienten verantwortlich sein, ein zweiter überlebte knapp. „Es sind am Freitag Verdachtsmomente in der Behandlung von Patienten der Intensivstation des Klinikums aufgetreten, die uns dazu verpflichtet haben, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Steyr zu übermitteln“, heißt es auf Anfrage der „Krone“ von der OÖ. Gesundheitsholding.