Schweizer Regierung will doch keinen Atomausstieg

Sie gingen 1969 und 1971 in Betrieb. Der Betreiber Axpo hat Anfang Dezember noch mitgeteilt, dass die Blöcke 2032 und 2033 abgeschaltet werden sollen. Darüber hinaus sind noch zwei Anlagen in Leibstadt und Däniken in Betrieb. Ein fünftes Kernkraftwerk in Mühleberg wurde 2019 abgeschaltet.