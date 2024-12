Advent-Standler: „Nur Glühwein ist zu wenig“

Mittersill plus organisiert den besinnlichen Markt vor und im Gemeindeamt. „Nur mit Gastro wäre das vorweihnachtliche Flair nicht komplett“, so Tourismuschef Michael Sinnhuber. Kunsthandwerk und weitere regionale Produzenten, die ausstellen wollen, finden sich in Mittersill genug. Einige beziehen an allen Wochenende einen Stand, andere nur tageweise. Sinnhuber: „Wir sind bei der Zuteilung flexibel.“ Mit Produkten wie dem Hochgebirgshonig, wo Bienen auf fast 2000 Metern Seehöhe ausschwärmen, hebt sich der Markt ab.