„Nuke“-Festival feiert Rückkehr nach Graz

Damit wollen sie an eine stolze „Nuke“-Tradition anknüpfen. 1999 fand das Festival zum ersten Mal am Gelände des Kernkraftwerks Zwentendorf statt – daher auch der Name („Nuke“ bedeutet Atombombe). Bis 2009 fand das Festival jährlich an unterschiedlichen Orten statt. Unter anderem traten auch Coldplay oder The Chemical Brothers auf. Nach einer mehrjährigen Pause wurde das Festival 2015 in Graz wiederbelebt – und wurde zu einem riesigen Erfolg. Trotzdem fiel eine geplante Wiederholung im Jahr 2016 ins Wasser.