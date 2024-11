Hallein: Ängste und Bangen um Jobs bei Emco

Es gab bereits Personalabbau

Das Unternehmen sei in den letzten Jahren auf konstantem Niveau, aber nicht so stark gewachsen, wie erhofft. „Wir haben die Belegschaft bereits reduziert“, sagt Nolte. Zahlen will er keine nennen. „Wir hatten auch natürlichen Abgang, haben die Produktivität deutlich erhöht und das Ganze arbeitnehmerfreundlich gestaltet.“