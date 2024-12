USA: Killer-Hornissen nach fünf Jahren ausgerottet

Asiatische Hornisse in Österreich entdeckt

Eine andere Hornissen-Art, die Asiatische Hornisse (Vespa velutina), wurde im Jahr 2044 aus Südostasien nach Frankreich eingeschleppt. Seitdem breitet sie sich unaufhaltsam in Europa aus. Am 9. April wurde ein Exemplar der Art erstmals in Österreich in der Stadt Salzburg gesichtet und gefangen. Nach derzeitiger Einschätzung handelte sich aufgrund der Jahreszeit um einen Einzelfund, vermutlich einer Königin ohne ein etabliertes Nest.