Heimische Imker in Sorge wegen Asia-Hornisse

Rasante Vermehrung

Hat sich die invasive Art erst einmal wo niedergelassen, vermehrt sie sich rasant. Innerhalb eines Jahres können ihre Nester eine Größe von bis zu 10.000 Individuen erreichen. Ein einzelnes Volk bringt bis zu 300 begattete Jungköniginnen hervor, die im Folgejahr eigenständig Nester bauen.Verständlich, dass gerade Imker ganz genau hinschauen, um ihre Bienenvölker zu schützen.



Nicht fangen oder töten

Trotzdem empfiehlt die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährung) die Tiere nicht zu fangen oder zu töten, da Verwechslungen mit heimischen Arten möglich sind. Am deutlichsten unterscheidet sich der fliegende Einwanderer in der Farbe von der heimischen Hornisse: Während diese am Kopf rotbraun ist, fällt die aus Asien stammende Art durch eine schwarze Färbung auf.